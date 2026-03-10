People: певица Рианна усилила охрану после обстрела своего дома в США

Фото: AP Photo/Лиам Макьюэн

Певица Рианна усилила охрану после обстрела своего дома в Лос-Анджелесе в США. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на People.

По словам источника из окружения исполнительницы, Рианна не понимает, почему ее семья стала мишенью. Один из собеседников издания заявил, что певица "чертовски взбешена" тем, что чуть не пострадала от неизвестной ей женщины Иванны Ортис.

Другой инсайдер рассказал, что Рианна слышала выстрелы, но сначала была смущена произошедшим. После этого артистка усилила меры безопасности и перенесла предстоящую фотосессию, добавил он.

Об обстреле дома Рианны стало известно 9 марта. Полиция уже задержала подозреваемую в преступлении.

По информации следствия, женщина открыла огонь по особняку исполнительницы, находясь в автомобиле. Всего было произведено около 10 выстрелов, несколько пуль попали в наружную стену здания.

В момент стрельбы, как утверждали журналисты, Рианна была внутри дома. В результате инцидента пострадавших нет.