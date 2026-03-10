Депутат Новичков призвал наказывать артистов за использование иностранных слов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Артистов следует призывать к административной ответственности за частое использование иностранных слов и заимствованных выражений. Об этом заявил в интервью изданию "Абзац" депутат Государственной думы Николай Новичков.

Он отметил, что выступает не за прямой запрет иностранных слов, а за предоставление Минкультуры полномочий по сохранению русского языка.

"Это позволило бы очистить наш шоу-бизнес от лишних и совершенно необоснованных заимствований", – предполагает депутат.

По его мнению, творческая элита прибегает к словам из другого языка в попытке эпатировать и остаться в тренде.

"Их понять можно, но, с другой стороны, это их не красит, потому что засоряет русский язык", – считает Новичков.

Депутат пояснил, что в основе творчества и общения должен лежать кириллический русский язык, который является государственным.

В России с 1 марта вступили в силу ограничения на использование иностранных слов на вывесках и прочих средствах размещения информации. Теперь подобная информация должна быть выполнена на русском языке, однако можно дублировать текст на языках народов России. Иностранные надписи допускаются более мелким шрифтом.