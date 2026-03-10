Форма поиска по сайту

10 марта, 19:06

Шоу-бизнес

Хип-хоп дуэт из США Rae Sremmurd впервые выступит в России

Фото: ТАСС/Zuma/Billy Bennight

Американская группа Rae Sremmurd впервые приедет в Россию в мае. Информация об этом следует из данных афиш.

Концерт группы состоится 16 мая на "ВТБ Арене" в Москве. Стоимость билетов составляет от 5 до 12 тысяч рублей. Дешевле всего стоит билет на танцпол, а за проход в фан-зону придется заплатить 7 тысяч рублей. Место на трибуне обойдется в 8 тысяч рублей.

В группе Rae Sremmurd выступают два брата Свей Ли и Слим Джимми, исполняющие музыку в стиле хип-хоп. Их дуэт прославился благодаря таким хитам, как Black Beatles, No Type и No Flex Zone. Мировой известности группа добилась в 2016 году, когда ее песня стала саундтреком для флешмоба Mannequin Challenge.

Ранее стало известно, что итальянский певец Альбано Карризи, известный как Аль Бано, выступит весной в трех российских городах. Первый концерт пройдет в Москве 18 апреля, следующий – в Новосибирске 21 апреля, а последний – во Владивостоке 23 апреля.

Гости концерта Пелагеи и Петра Дранги в Москве попросили вернуть деньги за билеты

