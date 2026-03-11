Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 марта, 04:57

Политика

США отправят на Украину радиолокационные системы

Фото: depositphotos/erik3804

Американские компании Echodyne и Rada Technologies поставят Украине радиолокационные системы и радары дальнего действия. Организации заключили соответствующие госконтракты на 25,5 миллиона долларов с Госдепартаментом США, пишет РИА Новости.

Оба соглашения были заключены 5 марта, они представляют собой контракты с фиксированной ценой на поставку и обслуживание оборудования на Украину.

Echodyne отправит Киеву 4-панельные тактические радиолокационные системы с обзором на 360 градусов, а Rada Technologies – радары дальнего действия.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может столкнуться со сложностями в получении ракет и оружия из США на фоне операции против Ирана.

При этом в январе Зеленский сообщал, что его страна получила "серьезный пакет" ракет к системам ПВО. Однако, с его слов, каждую поставку он "выбивает" из Европы и США.

Политолог рассказал о последствиях эскалации на Ближнем Востоке для Украины

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Могут ли вредные привычки стать причиной повышенных взносов по ОМС?

Мера сможет стимулировать граждан вести более здоровый образ жизни

Однако эксперты уверены: следует не повышать ставки, а воспитывать подрастающее поколение

Читать
закрыть

Почему в РФ неохотно сдают жилье семьям с младенцами?

Основная причина заключается в возможности быстрой порчи квартиры

Иногда ограничением становится условие регистрации ребенка

Читать
закрыть

Почему с россиян потребовали налог за льготный автокредит?

ФНС квалифицировала экономию на процентах как материальную выгоду

Эксперты уверены: это информационный вброс, который базируется на существующем правовом инструменте

Читать
закрыть

Как выбрать летние шины в 2026 году?

Эксперты советуют рассмотреть шины российских производителей

Для езды по городу стоит внимательно изучить потребительские свойства покрышек

Читать
закрыть

Как правильно упаковать и хранить зимние вещи?

Изделия из натуральных материалов лучше сначала отдать в химчистку

Для защиты от моли можно использовать специальные саше или натуральные средства

Читать
закрыть

Когда начнется весенний сезон грибов в 2026 году?

Грибы начнут появляться в лесах столичного региона уже в марте

Примерно 10 апреля начинается основной сезон – в эти даты уже появляются сморчковые шапочки

Читать
закрыть

Что принесет москвичам метеорологическая весна?

Повышение температур способствует началу половодья

На сегодняшний день прогнозы обещают существенное потепление

Читать
закрыть

К чему приведет взлет цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Ситуация влияет на котировки, но говорить о последствиях для экономики РФ пока сложно

На повышение стоимости нефти в будущем может повлиять сокращение ее добычи

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика