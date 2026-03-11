США отправят на Украину радиолокационные системы

Фото: depositphotos/erik3804

Американские компании Echodyne и Rada Technologies поставят Украине радиолокационные системы и радары дальнего действия. Организации заключили соответствующие госконтракты на 25,5 миллиона долларов с Госдепартаментом США, пишет РИА Новости.

Оба соглашения были заключены 5 марта, они представляют собой контракты с фиксированной ценой на поставку и обслуживание оборудования на Украину.

Echodyne отправит Киеву 4-панельные тактические радиолокационные системы с обзором на 360 градусов, а Rada Technologies – радары дальнего действия.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может столкнуться со сложностями в получении ракет и оружия из США на фоне операции против Ирана.

При этом в январе Зеленский сообщал, что его страна получила "серьезный пакет" ракет к системам ПВО. Однако, с его слов, каждую поставку он "выбивает" из Европы и США.