Зеленский сообщил о получении пакета ракет к системам ПВО

Фото: ТАСС/Zuma

Украина получила "серьезный пакет" ракет к системам ПВО. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, видеозапись с его словами была опубликована одним из украинских СМИ.

"Я каждый пакет ракет выбиваю из стран Европы и Америки <...>. Сегодня (16 января 2026 года. – Прим. ред.) с утра мы получили серьезный пакет, сейчас это на Украине", – подчеркнул украинский лидер.

Ранее Зеленский потребовал от стран Европы передать Киеву резервные ракеты для комплексов ПВО. Он уточнил, что знает о наличии боеприпасов на складах.

Кроме того, глава киевского режима призвал партнеров сделать новые взносы по американской программе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), в рамках которой страны-участницы закупают оружие для Украины из запасов США.