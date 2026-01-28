Стоимость золота вновь обновила исторический максимум

Фото: depositphotos/DmitryRukhlenko

Цена фьючерса на золото с поставкой в феврале превысила 5,2 тысячи долларов за тройскую унцию, обновив исторический максимум, следует из данных торгов на нью-йоркской бирже Comex.

По данным на 05:01 по московскому времени, стоимость драгметалла достигала 5 209 доллара за тройскую унцию.

Ранее биржевая стоимость серебра превысила отметку 100 долларов за тройскую унцию, таким образом обновив исторический максимум.

В декабре 2025 года стоимость меди также обновляла исторический максимум на Лондонской бирже металлов (LME). Котировки трехмесячных фьючерсов на медь увеличивались на 0,3%, составляя 11 653 доллара за тонну.