12 января, 23:37

Экономика

Цена нефти Brent превысила 64 доллара впервые с декабря

Фото: depositphotos/carloscastilla

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте этого года превысила 64 доллара за баррель впервые с 5 декабря 2025 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

На момент 22:37 по московскому времени стоимость нефти составляла 64,14 доллара за баррель. Затем цена Brent начала постепенно снижаться и на момент 23:19 торговалась на уровне 63,81 доллара за баррель.

Ранее биржевая стоимость серебра выросла на 6%, превысив отметку в 84 доллара за тройскую унцию впервые в истории. При этом фьючерс на золото находился на уровне 4 583,14 доллара.

Спустя несколько часов цена на серебро вновь увеличилась и составила 86,108 доллара за унцию.

"Деньги 24": стоимость добычи венесуэльской нефти превысила 80 долларов за баррель

