Трамп издал указ о защите выручки от продаж нефти Венесуэлы от взысканий

Президент США Дональд Трамп издал указ о защите вырученных средств от продажи нефти Венесуэлы на счетах американского Минфина от судебных взысканий. Документ размещен на сайте Белого дома.

Согласно указу, вырученные от сделок деньги являются "суверенной собственностью правительства Венесуэлы, находящейся на хранении в Соединенных Штатах".

Кроме того, документ признает недействительными любые взыскания, судебные решения, постановления, удержания, изъятия или другие судебные процедуры в отношении данных активов. При этом в указе отмечается, что выплаты и переводы средств будут производиться Минфином в соответствии с указаниями госсекретаря.

США провели военную операцию в Венесуэле 3 января. В ходе нее американские военные захватили и вывезли из страны президента Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Трамп предъявил им обвинения в "наркотерроризме" против граждан США.

Впоследствии американский лидер заявил, что венесуэльские власти передадут Штатам до 50 миллионов баррелей нефти для реализации. Нефть будет погружена на танкеры и доставлена напрямую к разгрузочным терминалам США.

