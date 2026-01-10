Трамп собирается вскоре встретиться с представителями Венесуэлы

Фото: depositphotos/actionsports

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности провести переговоры с представителями Венесуэлы в ближайшее время. С соответствующим заявлением американский лидер выступил на встрече с руководителями нефтяных компаний в Белом доме.

"Я встречусь с различными представителями Венесуэлы, вероятно, довольно скоро. Мы еще не договорились об этом", – сообщил Трамп.

Он подчеркнул, что Вашингтон поддерживает "очень хорошие отношения" с нынешним руководством страны. При этом американский президент не уточнил, с кем именно планирует вести диалог.

Трамп также подчеркнул, что, по его оценке, венесуэльская сторона вела себя "очень разумно", поскольку, как он утверждает, в случае эскалации конфликта "там все было бы уничтожено".

Армия США провела военную операцию в Венесуэле 3 января. В ходе нее военные захватили и вывезли президента страны Николаса Мадуро и его жену. Позже Трамп обвинил их в "наркотерроризме" против американцев.

После чего американский лидер заявил, что Штаты будут сохранять контроль над Венесуэлой больше года. По его словам, Вашингтон планирует восстановить страну, снижая цены на нефть за счет ее ресурсов.