Родригес заявила, что Венесуэла остается открытой к сотрудничеству со всеми странами

Фото: ТАСС/POOL/Александр Кряжев

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес заявила, что страна не сдалась, несмотря на военную операцию США, в результате которой был захвачен и вывезен из страны президент Николас Мадуро. Ее слова приводит телеканал Telesur.

Также Родригес назвала действия США агрессией. При этом она подчеркнула, что Венесуэла открыта к сотрудничеству со всеми странами.

США провели военную операцию в Венесуэле 3 января. В результате которой были захвачены и вывезены из страны Мадуро и его супруга.

Президент США Дональд Трамп обвинил пару в "наркотерроризме". Также Мадуро и его жене предъявлены обвинения в ввозе кокаина, владении оружием и разрушительными устройствами, а также сговоре с целью владения этими средствами против США.

В этот же день исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес приняла присягу в качестве исполняющей обязанности президента Венесуэлы. В своей речи она подчеркнула, что Мадуро и его супруга находятся в заложниках у США.