В ЕК заявили, что США создали в Венесуэле "возможность демократической передачи власти"

Фото: ТАСС/EPA/OLIVIER HOSLET

Действия США в Венесуэле создали "возможность для демократической передачи власти", заявила глава пресс-службы Еврокомиссии (ЕК) Паула Пинью на брифинге в Брюсселе.

Она добавила, что ЕК надеется на то, что народ Венесуэлы воспользуется этой возможностью. При этом Пинью ушла от ответа на вопрос, осуждает ли она гибель гражданских лиц. По ее словам, этот вопрос зависит от того, как называть эти события.

При этом представитель Еврокомисии Анита Хиппер добавила, что считает "преждевременным" любые оценки соответствия действий США против республики по международному праву.

"Мы считаем пока преждевременным давать оценки этим событиям с юридической точки зрения", – подчеркнула Хиппер.

Она также указала на то, что Еврокомиссия призывает, чтобы международному праву "соответствовали все последующие действия" в этой стране".

Одновременно с этим Пинью подчеркнула, что ЕК поддерживает целостность Дании и Гренландии, а также считает "невозможным" проводить параллель между действиями Штатов в отношении Венесуэлы и Гренландии.

3 января США провели военную операцию в Венесуэле. В ходе нее они захватили и вывезли из страны президента страны Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Лидер республики обвиняется в "наркотерроризме", ввозе кокаина, владении оружием и разрушительными устройствами, а также сговоре в целях владения этими средствами против Штатов.

После этого американский лидер Дональд Трамп заявил, что США нуждаются в Гренландии из-за того, что остров якобы окружен судами Китая и России. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в ответ на это призвал главу Белого дома прекратить угрозы по захвату Гренландии.

