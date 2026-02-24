Собака Додобоня может навсегда остаться в приюте в Челябинске

Фото: vk.com/priuttogo

Бездомная собака Додобоня, которая жила около одной из пиццерий сети "Додо" в Челябинске, может навсегда остаться в приюте. Об этом телеканалу "360" заявила руководитель учреждения для животных Елена.

В настоящее время собака находится в вольере, она ест и пьет. По словам Елены, для семьи Додобоня "слишком дикая".

"Уже работника покусала, прикусила ему руку. Она в стрессе, естественно – приехала в новое место <...>. Думаю, будет все нормально", – добавила собеседница телеканала.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что сотрудник "Додо Пиццы" в Челябинске накрыл одеялом Додобоню, которая жила около филиала. После этого мужчину уволили и внесли в черный список. Выяснилось, что после смены руководства персоналу запретили помогать животному.

После инцидента основатель сети Федор Овчинников заявил, что компания возьмет на себя расходы на содержание собаки в приюте. Он также пообещал разобраться в ситуации с увольнением сотрудника.