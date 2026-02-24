Заведения сети "Додо Пицца" станут pet-friendly после случая с собакой в Челябинске

Фото: 123RF.com/mrwed54

Во все заведения "Додо Пиццы" в России можно будет приводить домашних животных. Они станут pet-friendly. Об этом в своем телеграм-канале сообщил основатель сети Федор Овчинников после новости о том, что курьера ресторана в Челябинске уволили за помощь бездомной собаке.

Информация об этом ранее появилась в СМИ. Сообщалось, что в Челябинске сотрудник "Додо Пиццы" накрыл одеялом бездомную собаку Додобоню, которая живет у филиала, после чего его уволили и внесли в черный список. Выяснилось, что после смены руководства персоналу запретили помогать животному. В связи с этим сеть начали массово "отменять".

"Мы начинаем на уровне всей сети долгосрочно и системно помогать приютам домашних животных. Мы помогали приютам и раньше, но на уровне конкретных городов и, как правило, не публично, теперь это будет системная работа", – написал Овчинников.

Он указал, что "Додо Пицца" возьмет на себя расходы на содержание собаки в приюте. Овчинников также извинился перед сотрудником, работавшим курьером, от лица всей сети за неподобающее поведение управляющей челябинским заведением.

Основатель сети пообещал разобраться в ситуации с увольнением и отметил, что был бы рад, если бы курьер решил вернуться в компанию в качестве сотрудника, развивающего программы по поддержке животных. Он также призвал остановить травлю управляющей филиалом в Челябинске.

До этого пользователи соцсетей обвинили торговый центр "Авиапарк" в Москве в жестоком обращении с птицами после кадров с фуд-корта, на которых были запечатлены запутавшиеся в ловушке пернатые. Однако представители ТЦ указывали, что попавшие в сети птицы не умирают, по вечерам их выпускают на волю.

В итоге конструкции были полностью демонтированы. Команда торгового центра сообщила, что будет изучать альтернативные методы предотвращения попадания птиц в здание без вреда для их здоровья.

