12 января, 15:09

Общество

Попадающих в сетку в "Авиапарке" птиц освобождают и выпускают на волю

Фото: телеграм-канал "Москва Live"

Представители торгового центра "Авиапарк" отреагировали на критику в соцсетях из-за кадров с птицами, которые запутались в сетях под потолком. Их освобождают и выпускают на волю, говорится в публикации ТЦ в сообществе "ВКонтакте".

Ранее в телеграм-каналах распространились видеозаписи с фуд-корта центра, на которых были запечатлены запутавшиеся в ловушке птицы. Пользователи обвинили "Авиапарк" в жестоком обращении с пернатыми.

Одна из посетительниц написала в соцсетях, что уже обращалась в администрацию ТЦ из-за сетей, после чего они были сняты. Другой пользователь, который работает на фуд-корте, сообщил, что птицы залетают в торговый центр часто, но сеток для их отлова он раньше не видел.

Представители "Авиапарка", комментируя ситуацию, подчеркнули, что попавшие в сети птицы не умирают – по вечерам их выпускают на волю. При этом ловушки установили в связи с необходимостью соблюдения санитарных норм, согласно которым торговые центры обязаны обеспечивать безопасность посетителей, не допуская проникновения в здание птиц, грызунов и насекомых.

Ранее жалобы поступали на игровую комнату "Терапия пушистиками" с щенками породы мальтипу в ТЦ "РИО" Дмитровка. Сообщалось, что на собак нет документов, а также отсутствуют сведения о вакцинации. Очевидцы отмечали плохие санитарные условия – собаки пахли мочой и фекалиями, в доступе не было воды.

После проверок владельцу игровой комнаты был назначен штраф. Специалисты выявили нарушения санитарного законодательства.

