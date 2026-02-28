Площадь пожара на нефтезаводе на Кубани достигла 150 кв м

Фото: depositphotos/My_inspiration

Площадь возгорания на нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае составляет 150 квадратных метров. Горит один из резервуаров и прилегающая к нему территория, сообщает оперативный штаб региона.

К тушению огня привлечены 39 человек и 13 единиц техники. Задействованы в том числе специалисты МЧС России по Краснодарскому краю.

Возгорание произошло на нефтезаводе в станице Новоминской Каневского района из-за падения обломков БПЛА. Предварительно, в результате произошедшего никто не пострадал.

Ранее один человек пострадал в результате удара украинского беспилотника по легковому автомобилю в белгородском поселке Дубовое. Мужчина получил минно-взрывную травму, а также осколочные ранения шеи и ноги.