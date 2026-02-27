Мирный житель пострадал при атаке БПЛА по автомобилю в Белгородской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Один человек пострадал в результате удара украинского беспилотника по легковому автомобилю в белгородском поселке Дубовое. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Мужчина получил минно-взрывную травму, а также осколочные ранения шеи и ноги. Врачи уже оказали ему необходимую медпомощь, лечение он продолжит амбулаторно.

Ранее частичное разрушение балкона произошло в доме Таганрога после атаки БПЛА на Ростовскую область. Пострадавших в результате атаки не выявили.

В Курске один человек погиб во время атаки беспилотника ВСУ на автосервис в Сеймском округе. Еще трое мужчин, в том числе двое клиентов, пострадали.