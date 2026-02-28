Фото: Москва 24/Никита Симонов

Слова украинского президента Владимира Зеленского о том, что он хотел бы получить ядерное оружие от Франции и Британии, являются признанием. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В интервью Sky News Зеленский рассказал, что "с удовольствием" бы принял ядерное оружие от Великобритании и Франции. Однако сразу после этого украинский лидер подчеркнул, что на сегодняшний день о таких передачах речи не идет.

"Любой другой на его месте промолчал бы из тактических соображений. Но Зеленский давно уже сказал, что он же не "лох какой-нибудь", поэтому и тут не выдержал и признался в том, о чем Лондон и Париж упорно молчали", – отметила Захарова, которую цитирует ТАСС.

Служба внешней разведки РФ сообщала, что Лондон и Париж готовят ядерное оружие к передаче Украине. Речь идет о скрытой отправке соответствующих комплектующих, оборудования и технологий. Такое решение было принято на фоне плачевного развития ситуации на Украине.

В Кремле сообщили, что Москва учтет данную информацию в контексте переговоров по урегулированию конфликта. Между тем Британия и Франция отвергли планы по передаче ядерного оружия Украине.