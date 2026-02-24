Форма поиска по сайту

24 февраля, 11:16

Политика

СВР узнала о планах Британии и Франции вооружить Украину ядерным оружием

Фото: depositphotos/mariakarabella

Великобритания и Франция готовятся передать Украине ядерное оружие. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.

Там подчеркнули, что Великобритания и Франция понимают, что развитие ситуации на Украине не оставляет шансов на достижение победы над Россией руками ВСУ.

"Считается, что Украину нужно снабдить "вундерваффе". Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой грязной бомбой", – говорится в сообщении СВР.

При этом отмечается, что Германия отказалась участвовать в этой "авантюре".

В настоящее время Лондон и Париж активно работают над решением вопросов предоставления Киеву такого оружия и средства его доставки. Речь идет о скрытой передаче комплектующих, оборудования и технологий в этой сфере.

Великобритания и Франция также осознают, что эти планы подразумевают грубое нарушение международного права, прежде всего Договора о нераспространении ядерного оружия. Они также сопряжены с риском разрушения глобальной системы нераспространения.

Глава российского МИД Сергей Лавров ранее заявил, что НАТО всерьез готовится к войне с Россией. Об этом свидетельствуют заявления европейских лидеров. Дипломат в том числе приводил в пример канцлера Германии Фридриха Мерца, лидера Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

В это же время большинство стран Запада стремится продолжать использовать Украину для вооруженного противостояния с Россией, а в головах и планах европейских лидеров сохраняется идея нанести стратегическое поражение Москве, указывал Лавров.

