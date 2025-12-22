Фото: ТАСС/Андрей Ратмиров

Украинские чиновники планируют сбежать за рубеж после краха режима, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

Отмечается, что многие представители "украинской элиты" вывезли за пределы страны семьи, а также перевели туда свои финансовые активы. Кроме того, чиновники и бизнесмены все чаще обращаются в национальные диппредставительства в странах Европы за содействием в получении вида на жительство.

Помимо этого, более 90% работающих на Западе украинских дипломатов не планируют возвращаться после командировок. Это связано с тем, что они понимают, что на условиях президента Украины Владимира Зеленского вариантов завершить конфликт нет.

В СВР также отметили, что коррупционный скандал в стране вызвал резкое падение морального духа в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Из-за роста числа дезертиров офис генпрокурора закрыл доступ к статистике по открытым уголовным делам из-за самовольного оставления воинских частей.

Одновременно с этим растет усталость украинцев от конфликта. Граждане, которые сталкиваются со смертью и травмами близких, понимают, что власти страны используют войны для того, чтобы воровать финпомощь зарубежных стран.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о проведении обысков в доме главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака. Как утверждали СМИ, они были связаны с делом о коррупции в энергетике.

Ермак подтвердил информацию о проведении обысков. Он подчеркнул, что адвокаты активно взаимодействовали с правоохранителями. Позже он написал заявление об отставке.

До этого аналогичные мероприятия были проведены в компании "Энергоатом", у бывшего министра юстиции Украины Германа Галущенко и бизнесмена Тимура Миндича. Они разработали коррупционную схему, в результате чего ущерб от их действий составил около 100 миллионов долларов.

