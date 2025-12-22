Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 декабря, 13:16

Политика

В СВР узнали о планах украинских чиновников сбежать за рубеж

Фото: ТАСС/Андрей Ратмиров

Украинские чиновники планируют сбежать за рубеж после краха режима, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

Отмечается, что многие представители "украинской элиты" вывезли за пределы страны семьи, а также перевели туда свои финансовые активы. Кроме того, чиновники и бизнесмены все чаще обращаются в национальные диппредставительства в странах Европы за содействием в получении вида на жительство.

Помимо этого, более 90% работающих на Западе украинских дипломатов не планируют возвращаться после командировок. Это связано с тем, что они понимают, что на условиях президента Украины Владимира Зеленского вариантов завершить конфликт нет.

В СВР также отметили, что коррупционный скандал в стране вызвал резкое падение морального духа в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Из-за роста числа дезертиров офис генпрокурора закрыл доступ к статистике по открытым уголовным делам из-за самовольного оставления воинских частей.

Одновременно с этим растет усталость украинцев от конфликта. Граждане, которые сталкиваются со смертью и травмами близких, понимают, что власти страны используют войны для того, чтобы воровать финпомощь зарубежных стран.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о проведении обысков в доме главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака. Как утверждали СМИ, они были связаны с делом о коррупции в энергетике.

Ермак подтвердил информацию о проведении обысков. Он подчеркнул, что адвокаты активно взаимодействовали с правоохранителями. Позже он написал заявление об отставке.

До этого аналогичные мероприятия были проведены в компании "Энергоатом", у бывшего министра юстиции Украины Германа Галущенко и бизнесмена Тимура Миндича. Они разработали коррупционную схему, в результате чего ущерб от их действий составил около 100 миллионов долларов.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Какие насекомые могут жить на новогодней елке?

Зимующие на дереве насекомые будут неподвижны, так как при низких температурах их активность прекращается

На елке могут встречаться хермесы или тля

Читать
закрыть

В бачок омывателя необходимо заливать стеклоомывающую жидкость – незамерзайку

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Стоит уделить внимание аккумулятору: с помощью нагрузочной вилки нужно оценить его состояние

Читать
закрыть

Почему спрос на рефинансирование ипотеки вырос к концу 2025 года?

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Эксперты призывают четко оценить сопутствующие расходы и выбрать предложение с прозрачными условиями

Читать
закрыть

Чем обернется для авторынка открытие новых хабов подержанных машин?

Подобная форма продаж уже существует, однако сейчас речь идет о создании более централизованных точек

Влияние будет зависеть от того, какие именно марки, модели и в каком объеме будут представлены

Читать
закрыть

Как не стать жертвой обмана с жильем во время отпуска?

Рекомендуется пользоваться проверенными онлайн-платформами

После бронирования и оплаты стоит связаться с собственником жилья, чтобы подтвердить статус недвижимости

Читать
закрыть

Введут ли в России налоговый вычет за ветеринарные услуги?

Мера будет стимулировать регулярное обращение к ветеринарным врачам

Однако эксперты уверены: прямой пользы для владельцев животных от идеи будет немного

Читать
закрыть

Почему декабрь стал месяцем "потребительского террора" в салонах красоты?

Вместо оплаты услуг клиенты устраивают скандалы, угрожают судом и переводят неполную сумму

Юристы предупреждают: недобросовестное поведение клиентов является противоправным и запрещено законом

Читать
закрыть

Как создать новогоднюю атмосферу в офисе без последствий?

Можно использовать автономные элементы на батарейках с теплым, мягким светом

Подставки под кружки, салфетки, аккуратные статуэтки, хвойные ветки тоже создадут праздничную атмосферу

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика