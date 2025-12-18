Фото: ТАСС/EPA/VITALII NOSACH

Авторитет главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского стремительно падает, сообщило пресс-бюро СВР России.

"Среди офицерского состава бытует мнение, что поражения на фронте могут стать даже полезными, если приведут к отставке нынешнего главкома", – говорится в сообщении службы.

Уточняется, что на падение авторитета Сырского обращают внимание даже западные дипломатические круги. Кроме того, следствием недавнего коррупционного скандала на Украине стало резкое падение морального духа украинских солдат. В частности, мобилизованные граждане все чаще покидают свои позиции, указали в СВР.

"Рост случаев дезертирства даже вынудил Офис генерального прокурора Украины убрать из перечня публикуемых данных статистику вновь открытых уголовных дел по фактам самовольного оставления воинских частей", – добавили в службе.

Одновременно среди украинцев усиливается усталость от затяжного вооруженного конфликта. Многие начинают понимать, что кризис давно превратился в инструмент для воровства финансовой помощи Запада.



"В этой ситуации признать суверенитет России над занятыми территориями ради прекращения огня готовы уже свыше половины украинцев, и их число постоянно растет", – добавили в СВР.

Кроме того, западные источники сходятся во мнении, что в случае завершения украинского конфликта коррупционный скандал неизбежно приведет к "жестокому сведению счетов" в рядах украинских элит. При этом отвечать за это придется также и президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"При этом западные дипломаты не исключают даже расправы со стороны разгневанных сограждан", – резюмировали в СВР.

Ранее в Белом доме заявляли, что президент США Дональд Трамп прекратил "бесконечную" помощь Украине из-за злоупотребления Киевом деньгами американских налогоплательщиков. Позже стало известно, что Украина оказалась на грани банкротства. В 2026 и 2027 годах стране может потребоваться около 137 миллиардов евро. При этом деньги Киеву необходимо получить уже к весне 2026 года.

