Новости

Новости

09 декабря, 11:48

Политика

СВР раскрыла новую украинскую схему по воровству денег налогоплательщиков Запада

Фото: depositphotos/JaneUK

Киевский режим и влиятельные европейские чиновники подготовили очередную схему воровства денег западных налогоплательщиков. Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

По данным службы, в рамках указанной схемы состоится поставка артиллерийских боеприпасов для нужд ВСУ в рамках "чешской снарядной инициативы". При этом цены будут многократно завышены через польскую посредническую компанию PHU LECHMAR.

"Фирма будет закупать боеприпасы в различных странах Восточной Европы и Глобального Юга, выплачивая в пределах 1 тысячи долларов за единицу, менять маркировку и передавать украинцам под видом польской продукции стоимостью 5 тысяч долларов за штуку", – говорится в сообщении.

Поставки оплатят Великобритания, Германия, Франция, Дания, Норвегия и другие западные страны.

Посредническая компания уже подозревалась в операциях по выводу за рубеж средств западной финансовой помощи для силовых ведомств. К ее услугам неоднократно обращались лица, аффилированные с бывшим руководителем офиса президента Украины Владимира Зеленского Андреем Ермаком и другими представителями коррупционной группировки бизнесмена Тимура Миндича и украинского лидера.

"Неудивительно, что проект "мирного плана" (президента США Дональда. – Прим. ред.) Трампа вызвал истеричное отторжение в окружении Зеленского. Там боятся, что устойчивое урегулирование украинского конфликта сделает нежизнеспособными все налаженные ими криминальные схемы заработка на войне", – заключили в СВР.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) ранее провело обыски в компании "Энергоатом", у экс-министра энергетики и министра юстиции Германа Галущенко, а также у Миндича. При этом последний успел покинуть страну перед обысками.

После ведомство заявило о мошенничестве с участием государственной атомной энергетической компании. Выяснилось, что членами организации была выстроена коррупционная схема для влияния на стратегические предприятия Украины. Главным фигурантам уже предъявлено обвинение в отмывании средств.

Спустя время НАБУ также провело обыски в доме Ермака. Однако, по данным СМИ, они не были связаны с делом о коррупции в энергетике. На фоне сложившейся ситуации Зеленский заявил об отставке Ермака, а также будущих изменениях в офисе президента.

