Глава СВР Нарышкин: Запад использует террористов для дестабилизации обстановки в мире

Фото: 123RF.com/tnn103eda

Разведывательные службы США и Британии используют террористические группировки для обострения ситуации в основных регионах мира и создания там зон собственного влияния. Об этом сообщил глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин, передает пресс-служба ведомства.

Он обратил внимание на действия администрации главы Белого дома Дональда Трампа, который сделал акцент на силе в международной политике. По словам главы СВР, это лишь свидетельствует о готовности американского лидера оказывать серьезное давление на других "игроков", в том числе на партнеров по либеральному лагерю.

В качестве примера подобных шагов Нарышкин привел угрозы США о введении трехзначных пошлин даже против ближайших союзников. Кроме того, Штаты требуют от Дании, основавшей НАТО, передать им Гренландию. По мнению главы СВР, все это означает, что "неприкасаемых" в международном пространстве больше нет.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле выявляют много фактов, которые подтверждают сотрудничество США и Великобритании в попытке нанести поражение России с начала конфликта на Украине.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал публикацию американской газеты New York Times, которая сообщила, что Центральное разведывательное управление США координировало атаки украинских дронов по кораблям России в порту Севастополя.

Журналисты указывали, что таким образом американские власти якобы начали оказывать помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ) в нанесении ударов вглубь России. Кроме того, по данным СМИ, военные США, находящиеся на базе в немецком Висбадене, передавали Киеву разведданные о позициях российских войск и координировали удары РСЗО HIMARS.