ФСБ получила доказательства подрывной работы Британии против России

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

В действиях шести сотрудников посольства Великобритании в Москве обнаружены признаки разведывательно-подрывной работы. Они лишены аккредитации, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

По данным ведомства, решение о лишении аккредитации вынесено на основании предоставленных ФСБ документов, а также в качестве ответных мер на многочисленные недружественные шаги Лондона. ФСБ будет добиваться досрочного прекращения командировок в РФ британских дипломатов, в чьих действиях будут выявляться признаки разведывательно-подрывной работы.

Более того, получены документы, подтверждающие координацию Британией эскалации международной военно-политической обстановки. Они свидетельствуют о том, что в Британии головным подразделением, координирующим проведение подрывной политики на российском направлении, в том числе странах бывшего СССР, является Директорат Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании, преобразованный после начала спецоперации на Украине в спецслужбу, основная задача которой – нанесение России стратегического поражения.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы направят в Генпрокуратуру России материалы, в рамках которых предлагается запретить в стране деятельность организации British Council (Британский совет) и немецкой медиакорпорации Deutsche Welle (признана иноагентом в РФ).

По словам главы комиссии ГД по расследованию иностранного вмешательства в дела РФ Василия Пискарева, эти структуры участвуют в подрывной антироссийской деятельности. British Council, уточнил парламентарий, прикрываясь гуманитарными проектами, реализует в России разведывательную деятельность, а Deutsche Welle готовит "информационных диверсантов" и организует иные антироссийские медийные акции.