В РФ предложили запретить деятельность Британского совета и Deutsche Welle

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Депутаты ГД направят в Генеральную прокуратуру РФ материалы, в рамках которых предлагается запретить в России деятельность организации British Council (Британский совет) и немецкой медиакорпорации Deutsche Welle (признана иноагентом в РФ). Об этом рассказал глава комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства в дела РФ Василий Пискарев в своем телеграм-канале.

По его словам, эти структуры участвуют в подрывной антироссийской деятельности. Британский совет, как утверждает Пискарев, прикрываясь гуманитарными проектами, реализует в РФ разведывательную деятельность, а Deutsche Welle активно готовит "информационных диверсантов" и организует иные антироссийские медийные акции.

"Речь идет о блокировке их счетов, закрытии отделений и филиалов, запрете на распространение информационных материалов. А для тех, кто с ними будет продолжать или налаживать сотрудничество, предусмотрена административная и уголовная ответственность", – предупредил Пискарев.

Ранее Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации из США "Фонд Клуни за справедливость" (признана нежелательной на территории России), учредителем которой является американский актер Джордж Клуни. По данным ведомства, причиной стала работа фонда, направленная на дискредитацию России.

Уточняется, что организация поддерживает покинувших страну лжепатриотов, участников запрещенных экстремистских объединений и террористических организаций. Кроме того, сотрудники публично тиражируют негативные псевдоэкспертные оценки российского законодательства об иностранных агентах и НПО, добавили в ГП.

