Путин подписал ФЗ о признании нежелательными организаций с участием иностранных госорганов

Фото: kremlin.ru

В России приняли закон о признании нежелательными организаций, учредителями или участниками которых являются иностранные госорганы. Соответствующий документ подписал Владимир Путин.

Исключением в данном случае будет международная межправительственная организация, членом которой является РФ.

До этого нежелательными могли признать зарубежные неправительственные организации, представляющие угрозу основам конституционного строя, обороноспособности и безопасности России. Также в список нежелательных включали компании, которые были посредниками в денежных операциях со средствами организации, которая уже была признана нежелательной.

Ранее Генпрокуратура РФ признала нежелательной организацией в России голландское неправительственное издание The Moscow Times (признано иноагентом в РФ). Оно якобы осуществляет дискредитацию решений российских властей как во внешней, так и во внутренней политике. Кроме того, по информации ведомства, The Moscow Times взаимодействует с иностранными НПО, деятельность которых ранее была признана нежелательной в РФ.

The Moscow Times зарегистрировано в Амстердаме, а учредителем и владельцем издания является гражданин Нидерландов.

