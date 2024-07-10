ГП РФ признала голландское издание The Moscow Times нежелательной организацией

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Генпрокуратура РФ признала нежелательной организацией в России голландское неправительственное издание The Moscow Times. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как сказано в заявлении, издание осуществляет дискредитацию решений российских властей как во внешней, так и во внутренней политике. Кроме того, по информации ведомства, The Moscow Times взаимодействует с иностранными неправительственными организациями, деятельность которых ранее была признана нежелательной в РФ.

Также генеральная прокуратура сообщила, что ранее доступ к сайту издания был ограничен Роскомнадзором в связи с публикацией материалов, содержащих недостоверные сведения и направленных на дискредитацию работы российских властей по проведению СВО.

При этом, как уточнили в ведомстве, The Moscow Times зарегистрирован в Амстердаме, а учредителем и владельцем издания является гражданин Нидерландов, являющийся руководителем нескольких иностранных неправительственных организаций.

Недавно министерство юстиции РФ внесло в перечень иностранных и международных неправительственных организаций (НПО), деятельность которых признана нежелательной на территории страны, финскую НПО International Russian Radio & Television (IRR/TV), а также канадскую и американскую структуры под одним названием Great Commission Media Ministries (GCMM).

