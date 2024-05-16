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16 мая, 16:19

Политика

Генпрокуратура РФ признала деятельность SOTA media нежелательной в России

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Генпрокуратура России признала деятельность иностранной неправительственной организации SOTA media нежелательной на территории Российской Федерации. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Уточняется, что публикации организации представляют собой попытки дестабилизировать социально-политическую обстановку в РФ, исказить обстоятельства жизни в стране, а также создать напряжение и раздражение в обществе.

В Генпрокуратуре считают, что подобная деятельность, вероятно поощряемая "западными вдохновителями", направлена на подрыв духовно-нравственных основ россиян.

Также на сайте SOTA media якобы регулярно публиковались материалы, дискредитирующие действия органов государственной власти и ВС РФ. Из-за этого он был заблокирован Роскомнадзором на основании требования Генпрокуратуры.

Отмечается, что членами руководства SOTA media являются граждане и резиденты западных стран. По данным органа, они действуют по заданию иностранных неправительственных организаций Латвии SIA TV Rain и The Insider (признан в РФ иноагентом), деятельность которых уже признана нежелательной на территории РФ. Руководство SOTA media также якобы активно взаимодействует с организацией "Медиапроект "ОВД-Инфо" (включена в реестр иностранных агентов в РФ).

В июне 2023 года издание Sota.vision было признано иностранным агентом в РФ. Ранее телеграм-канал Sota и Sota.vision были одним проектом, однако позже редакция разделилась. Теперь SOTA media не имеет отношения к признанному иноагентом проекту.

Ранее Минюст РФ добавило в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, польскую Fundacja Otwarty Dialog (Фонд "Открытый диалог"). До этого такое решение приняла Генпрокуратура России.

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