Минюст РФ внес польскую Fundacja Otwarty Dialog в реестр нежелательных организаций

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Министерство юстиции РФ добавило в перечень иностранных и международных неправительственных организаций (НПО), деятельность которых на территории России признана нежелательной, польскую Fundacja Otwarty Dialog (Фонд "Открытый диалог"). Об этом говорится на сайте ведомства.

До этого аналогичное решение было принято Генпрокуратурой России.



Ранее Минюст РФ включил еще четыре немецких НПО в аналогичный перечень. Туда вошли Германское общество изучения Восточной Европы, Зарегистрированный Союз "Фонд имени Фридриха Эберта", XZ gGmbH и Мобильная академия поддержки гендерной демократии и миротворчества.

Германский "Форум имени Льва Копелева" также признали нежелательным на территории РФ.