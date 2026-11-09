"Роснефть" установила лимиты на продажу бензина в Красноярском крае

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На автозаправочных станциях "Роснефти" в Красноярском крае введены ограничения на отпуск бензина и дизельного топлива. Информация об этом появилась на самих АЗС и в приложении "Яндекс. Заправки".

В одни руки клиентам отпускается не более 30 литров АИ-95 и 50 литров АИ-92. Лимит по дизельному топливу составляет 100 литров на человека. Также топливо не отпускается в канистры.

В пресс-службе регионального Минпромторга сообщили, что другие крупные сети ограничения не вводили.

"Такой информации в Минпромторг не поступало ни от "Газпрома", ни от "Красноярскнефтепродукта", – говорится в сообщении.

Аналогичные ограничения на продажу бензина на АЗС "Роснефти" также теперь действуют и в Забайкальском крае.

Ранее все 53 автозаправочные станции сети "Трасса" в Подмосковье приостановили работу. Их владелец – ПАО "ЕвроТранс" – может столкнуться с банкротством. Собственник имущества компании – "Газпромбанк Лизинг" – начал изымать все 57 АЗС, которые предоставлялись "ЕвроТрансу" в лизинг. Из них 53 расположены в Подмосковье, еще 4 – в других регионах России.

