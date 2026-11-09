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09 ноября, 15:50

Экономика

Правительство РФ спишет почти 12,5 млрд рублей долга семи регионам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Правительство РФ уменьшит задолженность по бюджетным кредитам семи регионам почти на 12,5 миллиарда рублей. Об этом сообщил председатель правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

Решение принято в рамках президентской инициативы, по которой регионам списывают две трети задолженности по бюджетным кредитам. Это делается для того, чтобы у субъектов оставалось достаточно средств на развитие.

Списание затронет Бурятию, Забайкальский край, Кировскую, Новгородскую, Пензенскую, Псковскую области и Чукотский автономный округ.

По словам Мишустина, регионы получили возможность провести в том числе работы, предусмотренные мастер-планами городов Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны. В их числе строительство школы и межвузовского кампуса мирового уровня.

Часть средств направят на помощь участникам спецоперации и членам их семей, добавил Мишустин.

Госдума ранее приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов, внесенный правительством России. Бюджет предусматривает средства на достижение национальных целей развития, поставленных президентом, обеспечение макроэкономической стабильности и рост доходов граждан.

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