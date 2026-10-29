ГД приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2027–2029 годы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов, внесенный правительством России. Второе чтение документа запланировано на 19 ноября.

"Проект бюджета устойчив к разным, любым сценариям", – заявил на заседании вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов.

По его словам, бюджет предусматривает средства на достижение национальных целей развития, поставленных президентом, обеспечение макроэкономической стабильности и рост доходов граждан. При подготовке документа правительство также работало над повышением эффективности расходов.

В частности, особое внимание уделили росту производительности труда в государственном секторе, адресности социальной поддержки, завершению уже начатых объектов капитального строительства и снижению процентных рисков при реализации программ бюджетного кредитования.

Основные параметры бюджета рассчитаны исходя из инфляции не выше 4% в год. Прогнозируемый объем ВВП составит 248,323 триллиона рублей в 2027 году, 263,724 триллиона рублей – в 2028-м и 281,674 триллиона – в 2029-м.

Доходы федерального бюджета в 2027 году запланированы на уровне 43,3 триллиона рублей, расходы – 48,8 триллиона рублей. В 2028 году доходы должны составить 45,8 триллиона рублей при расходах в 50,9 триллиона рублей, а в 2029-м – 48,6 триллиона и 53,9 триллиона рублей соответственно.

Дефицит бюджета в 2027 году ожидается на уровне 2,2% ВВП. В следующие два года показатель планируется снизить до 1,9% ВВП.

Среди приоритетов бюджета – выполнение социальных обязательств, поддержка участников специальной военной операции и их близких, обеспечение обороны и безопасности страны. Документ также предусматривает финансирование национальных целей, в том числе технологического лидерства и развития инфраструктуры.

Верхний предел внутреннего государственного долга на начало 2028 года предлагается установить в размере 48,1 триллиона рублей, на начало 2029 года – 54,9 триллиона рублей, на начало 2030 года – 62 триллиона рублей.

Предельный объем внешнего госдолга планируется установить на уровне 66,4, 64,8 и 60,9 миллиарда долларов на начало 2028, 2029 и 2030 годов соответственно.

Проект предусматривает перенос погашения трети задолженности регионов перед Россией по бюджетным кредитам с 2027–2029 годов на 2031–2033 годы соответственно. Речь идет о долге, накопленном по состоянию на 1 марта 2024 года.

Кроме того, в 2027 году правительство сможет принимать решения о списании всей задолженности перед Россией стран-должников, завершивших участие в международной расширенной инициативе по облегчению долгового бремени беднейших стран.

Ранее Путин сообщал, что дефицит консолидированного бюджета России по итогам первого полугодия 2026 года достиг 160 миллиардов рублей. Доходы и расходы субъектов выросли на 5,9%, а общий дефицит остался почти на уровне прошлого года.