Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 сентября, 09:30

Экономика

Путин поручил отработать перевозки гражданских грузов дронами на Дальнем Востоке

Фото: MAX/"Кремль. Новости"

Перевозки гражданских грузов с помощью дронов на малых высотах начнут отрабатывать на Дальнем Востоке. Об этом сообщил Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

Соответствующий проект запустили при участии Минтранса России, компании "ГЛОНАСС" и китайских партнеров. По словам главы государства, новая система должна сформировать в экономике отдельное направление низковысотной логистики.

"Уже сейчас необходимо задавать стандарты автономных перевозок гражданских грузов с помощью дронов", – отметил Путин.

Президент призвал к созданию единых международных стандартов для полетов дронов и открытию новых трансграничных маршрутов. По его словам, Москва открыта к партнерству в этой сфере с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), а также странами – участницами БРИКС и ЕАЭС.

По мнению президента, потенциал международного взаимодействия в сфере беспилотников выходит далеко за рамки простой перевозки грузов. Речь идет о комплексном технологическом развитии.

Ранее в ходе пленарной сессии российский лидер заявил, что с 1 января 2027 года на Дальнем Востоке должен быть запущен особый правовой режим для беспилотников, который позволит быстро и без лишних согласований обкатывать новые технологии. Президент также подчеркнул важность обратной связи от инновационных компаний.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября. В этом году в нем участвуют представители 75 стран, среди которых Китай, Индия, ОАЭ, Япония и Бангладеш.

Во Владивостоке началось пленарное заседание Восточного экономического форума

Читайте также


властьэкономикарегионыВладимир Путин

Россияне пожаловались на осложнения у кошек после вакцин?

Владельцы кошек бьют тревогу из-за вакцины "Мультифел"

У животных начинается рвота, высокая температура, отказ от еды, а некоторые даже гибнут

Читать
закрыть

Как провести День города рядом с домом?

В Ново-Переделкине праздник отметят концертами

В парке "70-летия Победы" пройдут открытые тренировки

Читать
закрыть

Почему в России не прижились личные бренды звезд?

Когда покупатель видит знакомое лицо, которому доверяет, у него возникает интерес – он хочет попробовать

Однако, когда продукт выходит на рынок, он попадает на полки рядом с десятками других марок

Читать
закрыть

Как питание может повлиять на здоровье школьников?

Дефицит витамина D, а также йода и кальция массово диагностируется у современных школьников

Недавно произошли изменения: в меню школьных столовых добавлено больше рыбных продуктов

Читать
закрыть

Россияне начали отбеливать зубы древесными палочками

Мисвак, или сивак, как их еще называют, эффективны в отбеливании

Читать
закрыть

Когда в Подмосковье завершится сбор грибов?

Грибы растут, пока держится тепло и в лесу достаточно влаги

Читать
закрыть

Пользователи Сети начали массово ломать карьеры хейтерам

Потерпевший может обратиться в прокуратуру, после чего возбудят дело и наложат на обидчика штраф

Читать
закрыть

Как склады Ozon в Казахстане повиляют на доставку и цены на рынке?

Эксперты уверены: длительность доставки увеличится, а стоимость не изменится

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика