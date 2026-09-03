Путин поручил отработать перевозки гражданских грузов дронами на Дальнем Востоке

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Перевозки гражданских грузов с помощью дронов на малых высотах начнут отрабатывать на Дальнем Востоке. Об этом сообщил Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

Соответствующий проект запустили при участии Минтранса России, компании "ГЛОНАСС" и китайских партнеров. По словам главы государства, новая система должна сформировать в экономике отдельное направление низковысотной логистики.

"Уже сейчас необходимо задавать стандарты автономных перевозок гражданских грузов с помощью дронов", – отметил Путин.

Президент призвал к созданию единых международных стандартов для полетов дронов и открытию новых трансграничных маршрутов. По его словам, Москва открыта к партнерству в этой сфере с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), а также странами – участницами БРИКС и ЕАЭС.

По мнению президента, потенциал международного взаимодействия в сфере беспилотников выходит далеко за рамки простой перевозки грузов. Речь идет о комплексном технологическом развитии.

Ранее в ходе пленарной сессии российский лидер заявил, что с 1 января 2027 года на Дальнем Востоке должен быть запущен особый правовой режим для беспилотников, который позволит быстро и без лишних согласований обкатывать новые технологии. Президент также подчеркнул важность обратной связи от инновационных компаний.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября. В этом году в нем участвуют представители 75 стран, среди которых Китай, Индия, ОАЭ, Япония и Бангладеш.