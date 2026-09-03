Захарова: введение Арменией виз для россиян ударит по самому Еревану

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Возможное введение Арменией виз для россиян будет направлено не против Москвы, а против самого Еревана. Такое заявление официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сделала на Восточном экономическом форуме, передает РИА Новости.

"Если Армения вдруг еще и визы введет, то она введет их не против нас – она введет их против собственных граждан", – сказала дипломат.

Захарова указала, что такие действия также затронут граждан России, у которых в Армении живет большое число родственников.

Ранее Владимир Путин пригласил армянского премьер-министра Никола Пашиняна в Москву для детального обсуждения вопросов сотрудничества. Как указал российский президент, встреча позволит спокойно и с участием специалистов с обеих сторон пройтись по каждому пункту повестки. В качестве примера конкретных тем глава государства привел развитие железнодорожного сообщения.