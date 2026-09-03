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03 сентября, 07:58

Общество

Московские предприниматели регулярно отправляют гуманитарные грузы в зону СВО

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Столичный бизнес продолжает поддерживать подразделения, участвующие в специальной военной операции. Предприниматели формируют гуманитарные грузы адресно, ориентируясь на конкретные заявки военнослужащих. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В приоритете – техническое оснащение: дизельные обогреватели, генераторы, аккумуляторы, квадрокоптеры, а также стройматериалы, инструменты и автозапчасти.

Так, в Головинском районе объединились сотрудники трех продуктовых магазинов и торгового комплекса. Совместно закуплены снаряжение, оборудование и провизия. Предприниматели из Внукова, Краснопахорского и Коммунарки передали на передовую огнетушители.

В Воронове и Внукове представители сервисов доставки и автомойки отправили технику и колеса. Торговый дом в Щербинке собрал стройматериалы и предметы быта, пункт выдачи заказов в Воронове добавил к грузу военную форму.

Со склада в Коммунарке направлены инверторные генераторы, бензопилы и квадрокоптер. Автосервис из Гольянова передал приборы ночного видения, магазин в Хамовниках – спецодежду.

Магазин автозапчастей в Братееве отправил собственную продукцию и ГСМ. Продуктовый магазин из Нагорного района закрыл заявку на военную технику. Хозяйственный магазин в Чертанове Северном поставил материалы для обустройства быта.

Крупная партия собрана в Царицыне: 10 дизельных отопителей мощностью 8 кВт, 20 газовых плит, 80 туристических баллонов, 150 пар термоносков. Магазин электроники обеспечил связь и технику: мобильные телефоны, дроны, 160 переносных аккумуляторов, сезонная одежда, обувь, подушки и одеяла.

В Рязанском районе продуктовый и мясной магазины совместно собрали груз с автозапчастями, ступичными подшипниками для УАЗ, шуруповертами, бензопилами и бойлером.

Владельцы и арендаторы двух ТЦ в Кузьминках закупили антенны UHF-диапазона, аккумуляторы для раций, смесители, холодильники, источники бесперебойного питания, антидроновые сети и масляные обогреватели.

Собственник торгового центра в Северном Бутове передал свыше 300 позиций стройматериалов и инструментов. Кондитерская и магазин одежды из Выхино-Жулебина направили радиотехнику.

С начала СВО московские предприниматели регулярно отправляют продукты длительного хранения, средства гигиены, медикаменты, сезонную одежду, стройматериалы и технику, включая квадрокоптеры и автомобили.

Также московский техцентр помогает восстанавливать боевые машины участников СВО. Сотрудники предприятия – механики, жестянщики, маляры, диагносты и мойщики – ремонтируют автомобили, поступившие непосредственно с линии соприкосновения.

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