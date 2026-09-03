Кратковременный дождь и гроза ожидаются в столице 3 сентября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь и гроза ожидаются в Москве в четверг, 3 сентября. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 20 до 22 градусов. В Подмосковье – от 17 до 22 градусов.

Также в регионе будет дуть западный, юго-западный ветер, скорость которого составит 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке в 746 миллиметров ртутного столба.

Ранее желтый уровень погодной опасности был объявлен в Москве из-за тумана. Предупреждение будет актуально с 23:00 3 сентября до 08:00 4 сентября. При этом аналогичное предупреждение распространяется и на Подмосковье.