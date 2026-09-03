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03 сентября, 07:30

Политика

Путин встретился с президентом Индонезии Субианто на полях ВЭФ

Фото: ТАСС/POOL/Кристина Кормилицына

Владимир Путин и президент Индонезии Прабово Субианто встретились в формате рабочего завтрака на полях Восточного экономического форума.

"Индонезия – один из ключевых партнеров России в Юго-Восточной Азии. Нас связывают узы дружбы на протяжении многих лет", – подчеркнул российский лидер.

Это второй визит Субианто в Россию в 2026 году. Предыдущая встреча глав государств состоялась в апреле этого года в Москве.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков ранее заявил, что встреча Путина, президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина может состояться на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Китае.

По его словам, даже если трехсторонний формат не сложится, Путин рассчитывает на отдельные двусторонние контакты с каждым из лидеров.

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