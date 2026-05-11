11 мая, 18:04

Песков: приглашение Путина Трампу посетить Москву еще в силе

Приглашение Владимира Путина президенту США Дональду Трампу о посещении России остается в силе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Я не сомневаюсь, что президент России всегда будет рад встретить своего американского коллегу в Москве", – передает его слова РИА Новости.

Песков добавил, что Путин говорит об этом каждый раз во время телефонных разговоров с Трампом.

Ранее представитель Кремля говорил о том, что поездка представителей администрации США, в том числе спецпредставителя американского лидера Стива Уиткоффа в Москву, пока не готовится.

При этом Трамп предложил не только отправить делегацию США в Москву для проведения переговоров по урегулированию конфликта на Украине, но и выступил за расширение режима прекращения огня за пределы периода с 9 по 11 мая.

По приказу Путина перемирие в зоне СВО действует с 00:00 8 мая, оно должно было продлиться до 10 мая. Однако Трамп предложил продлить перемирие до 11 мая.

