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03 сентября, 04:56

Политика

Лавров считает, что Индия и Китай близки к РФ по многим внешнеполитическим вопросам

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Москва, Пекин и Нью-Дели придерживаются схожих позиций по большинству вопросов международной повестки, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на Восточном экономическом форуме.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что подходы России по ключевым внешнеполитическим темам разделяют как Китай, так и Индия. При этом, по его словам, российская сторона также солидарна с позициями этих стран.

Лавров подчеркнул, что не станет подробно раскрывать детали дипломатического взаимодействия. Однако указал на совпадение взглядов трех государств по подавляющему большинству актуальных международных вопросов.

Также министр в ходе своего выступления отметил, что Россия не намерена добиваться отмены европейских санкций, обращаясь к Западу с просьбами. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что подобная модель поведения противоречит самому духу страны.

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