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03 сентября, 05:28

Политика

Росатом подписал на ВЭФ контракт на сооружение АЭС "Балхаш" в Казахстане

Фото: depositphotos/kodda

На Восточном экономическом форуме госкорпорация "Росатом" и ТОО "Казахстанские атомные электрические станции" подписали контракт на строительство АЭС "Балхаш", сообщает ТАСС.

Станция будет состоять из двух энергоблоков суммарной электрической мощностью 2 400 мегаватт. Глава "Росатома" Алексей Лихачев назвал подписание документа новым этапом сотрудничества с Казахстаном.

По его словам, в ближайшее время российской стороне предстоит выполнить проектные работы и сформировать международный консорциум поставщиков оборудования.

Он подчеркнул, что на всех стадиях проекта приоритетом останется строительство и ввод в эксплуатацию энергоблоков, соответствующих самым строгим международным требованиям по безопасности и эффективности.

Лихачев также выразил уверенность, что российские атомные технологии станут надежной основой для энергетической независимости и устойчивого развития Казахстана.

АЭС разместят вблизи села Улькен Жамбылского района Алматинской области. В основе будущей станции – реакторы ВВЭР-1200 поколения III+. Эта технология уже применяется на действующих и строящихся объектах в России, Белоруссии, Турции, Бангладеш, Венгрии, Египте и Китае. Срок службы реактора составляет 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия будет расширять географию размещения энергоблоков АЭС в стране – современные атомные станции появятся на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Президент добавил, что в РФ запланирован ввод около 30 гигаватт мощностей атомных электростанций, включая малые АЭС.

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