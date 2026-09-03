03 сентября, 08:47Мэр Москвы
Собянин сообщил об уничтожении уже 47 БПЛА, летевших к столице
Фото: mil.ru
Силы противовоздушной обороны Минобороны РФ уничтожили 10 беспилотных летательных аппаратов на подлете к Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин.
На месте падения обломков работают экстренные службы. С момента начала атаки уже уничтожено 47 БПЛА.
Попытки ударить по столице возобновились ночью 3 сентября.
На фоне беспилотной опасности московские аэропорты Домодедово и Шереметьево перешли на режим работы с ограничениями. Пассажирам рекомендовали уточнять точное время расписания рейсов в связи с возможными задержками.