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03 сентября, 09:14

Транспорт

Работа транспорта в Москве в День города будет продлена

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Московский транспорт продлит работу в ночь с 5 на 6 сентября в связи с празднованием Дня города. Об этом сообщил столичный Дептранс.

Станции метро и Московского центрального кольца (МЦК) будут открыты для входа пассажиров до 02:00. Кроме того, до этого же времени продлят работу 17 трамвайных маршрутов в разных районах столицы. Еще 18 регулярных ночных маршрутов будут курсировать в обычном режиме.

"По задаче мэра Москвы Сергея Собянина в День города мы обеспечиваем удобный подвоз пассажиров к местам проведения праздничных мероприятий", – отметил заммэра Максим Ликсутов.

Он добавил, что это позволит жителям и гостям столицы с комфортом добраться домой после праздника.

День города в этом году отметят 5 и 6 сентября. В центре города, парках, учреждениях культуры, образования и соцзащиты, а также на окружных площадках традиционно организуют праздничные мероприятия.

К празднику в столице планируется установить более 3,5 тысячи флагов и декоративных конструкций. Они появятся на мостах, ключевых магистралях, площадях возле вокзалов и на въездах в город.

Движение в центре Москвы перекроют 5 сентября

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