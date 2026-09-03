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03 сентября, 09:41

Мэр Москвы

Сергей Собянин рассказал о роли Москвы в победе во Второй мировой войне

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москва внесла огромный вклад в Победу страны во Второй мировой войне, которая завершилась 3 сентября. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем блоге.

"Четыре года тяжелейших усилий, увенчавшихся штурмом Рейхстага и стремительным броском через Гоби и Хинган до самой Кореи", – отметил градоначальник.

Во время войны на фронт ушли 850 тысяч москвичей – каждый пятый житель города, почти 400 тысяч не вернулись. Столичная промышленность произвела около 3,5 миллиона пистолетов-пулеметов, 3 745 "катюш", 16 тысяч самолетов, 85 тысяч минометов, более 34 миллионов мин и снарядов. Каждый восьмой советский самолет и каждый десятый снаряд или мина были сделаны руками московских рабочих, рассказал мэр.

Через столичные госпитали за годы войны прошли не менее 600 тысяч бойцов и командиров Советской Армии.

"В наши дни, когда Россия вновь ведет борьбу за свое будущее, этот опыт имеет огромную актуальность. Сегодня наша цель – сделать все, что в наших силах, для укрепления экономики и поддержки Вооруженных Сил. И самое главное. В борьбе за правое дело нужно идти до конца. Как шли наши прадеды 80 лет назад", – заключил Собянин.

Ранее глава города заявил, что более 30 московских школьных и студенческих поисковых отрядов принимают участие в раскопках на полях сражений Великой Отечественной войны. Ребята приезжают на места боевых действий несколько раз в год. Там они проводят исследования, изучают архивные документы, а также узнают много нового о защитниках Родины.

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