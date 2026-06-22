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22 июня, 12:31

Мэр Москвы

Собянин: школьники и студенты Москвы участвуют в раскопках на полях сражений ВОВ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Свыше 30 столичных школьных и студенческих поисковых отрядов участвуют в раскопках на полях сражений Великой Отечественной войны. Об этом на своей странице в MAX сообщил Сергей Собянин.

Школьники и студенты приезжают на места боевых действий несколько раз в год, рассказал мэр. Они исследуют их и изучают архивные документы, а также узнают много нового о защитниках Родины.

Например, ребята из военно-патриотического поискового клуба "Форпост" политехнического колледжа имени П. А. Овчинникова и профессиональный поисковый отряд "Победа" сумели извлечь останки 27 солдат Красной армии. Они также обнаружили 8 медальонов и смогли установить имена четырех военнослужащих.

Принимали участие в мероприятиях и студенты колледжа автоматизации и информационных технологий № 20. В составе поискового отряда "Дозор" в мае они подняли останки восьми солдат, нашли части советского и немецкого оружия и снаряжения. По словам Собянина, за 18 лет работы отряд совершил 45 поездок, нашел и перезахоронил останки свыше 950 солдат.

С 2016 года работает поисковый отряд "Пламя" школы № 1788. Ребятам удалось найти останки девяти участников Битвы за Москву, а также братское захоронение пяти бойцов Красной армии. Вскоре им предстоит поездка в район Нарского рубежа.

С 2022 года в ТиНАО и Наро-Фоминском городском округе в экспедициях принимает участие военно-патриотический клуб "Полет" школы № 2057 имени полного кавалера ордена Славы И. С. Барова. Ученики находят места падения самолетов, определяют тип воздушного судна и ищут номера для идентификации борта, пилота и экипажа. Также школьники принимают участие в захоронении останков летчиков и красноармейцев.

По словам градоначальника, всего в школах и колледжах Москвы функционируют 517 военно-патриотических клубов, участниками которых уже стали более 36 тысяч подростков. Город всячески их в этом поддерживает.

Ранее Собянин рассказал, что в этом году в Москве открыли уже 10 спортивно-патриотических лагерей. В шести двухнедельных сменах примут участие около 13 тысяч школьников. Это почти в три раза больше, чем годом ранее.

Собянин: школьники и студенты Москвы участвуют в раскопках на полях сражений ВОВ

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