Собянин рассказал, как проходят смены спортивно-патриотических лагерей в Москве

Фото: МАХ/"Сергей Собянин. Личный блог"

Летом 2025 года в столичных спортивно-патриотических лагерях отдохнули свыше 4,6 тысячи детей. Об этом в своем блоге сообщил Сергей Собянин.

Мэр напомнил, что в прошлом году было всего 3 таких лагеря, а теперь их стало 10. Их назвали в честь известных отечественных военачальников:

"Жуков";

"Рокоссовский";

"Василевский";

"Конев";

"Суворов";

"Кутузов";

"Багратион";

"Нахимов";

"Чуйков";

"Ушаков".

Для комфортного проживания в палатках там есть кондиционеры, системы обогрева и противопожарная сигнализация, рассказал градоначальник. Дети питаются сбалансированно пять раз в день в столовых. Там же можно найти медпункты, блоки для стирки и места для отдыха. Безопасность ребят круглосуточно обеспечивают охрана и системы видеонаблюдения.

Этим летом пройдет 6 двухнедельных смен, в которых поучаствуют порядка 13 тысяч школьников, что почти в 3 раза больше, чем в прошлом году. Посетить их смогут ребята, которые продемонстрировали свои достижения в учебе, спорте и патриотических мероприятиях, а также предоставили эссе о том, почему они хотят поехать в лагерь.

Программу тренировок для детей создали совместно с МЧС и Минобороны России. Со школьниками будут работать врачи, спасатели и военнослужащие. Там ребята научатся ориентироваться на местности и оказывать первую помощь, примут участие в активных играх и соревнованиях.

При этом для участников подготовили и культурные мероприятия – просмотр кино, пение песен, театральные постановки, творческие конкурсы. В конце смены всех ждет полоса препятствий, где нужно будет показать свои навыки, полученные от наставников.

Как рассказал Собянин, первая смена уже завершается. В ней принимал участие ученик 7-го класса Преображенского кадетского корпуса Макар Уличев, который был командиром отряда в лагере "Кутузов". Мальчик отметил, что лагерь дает ребятам возможность много заниматься спортом. Особенно ему понравилось сплавляться на байдарках.

Уже дважды лагеря посетила ученица 8-го класса школы № 1788 Юлия Перевощикова. Она больше всего запомнила кинопоказы и встречи с гостями, которые рассказывали увлекательные истории из жизни исторических личностей. Это сподвигло девочку начать изучать архивные документы.

Ученик 10-го класса № 843 Василий Моисеенко занимается сразу несколькими видами спорта и уже прыгал с парашютом. Он также любит читать книги по истории и смотреть военные фильмы. Примером для него был отец – военнослужащий. Поэтому лагерь дал старшекласснику возможность понять, что он также хочет стать офицером.

А семиклассник школы № 627 имени генерала Д. Д. Лелюшенко Святослав Новаковский мечтал попасть в лагерь, чтобы быть таким же смелым, как и его отец – Иван Новаковский, который служил в ополчении и армии ДНР. Сейчас в зоне СВО находится и отец ученицы 7-го класса школы № 1352 Любавы Моталыги. В лагере она хотела найти новых друзей и научиться работать в команде.

Шестиклассник школы № 1357 "На Братиславской" в этом году впервые побывал в лагере "Кутузов" и даже не хотел возвращаться домой. Ему понравились мастер-классы, вечера у костра и спортивные занятия. Мальчик уже решил, что посетит лагерь и следующим летом.

Также и Руслан Захаров стал участником смены впервые. Он познакомился с разными ребятами, с которыми решил продолжить общение и после лагеря. Ему понравились веревочный парк и дискотека, где он даже потанцевал с девочкой.

В свою очередь, Павел Уреки, который побывал в лагере "Нахимов", посетил его после отзывов друзей. Особенно ему понравилось играть там в футбол. Он отметил, что в программе были как спортивные, так и культурные мероприятия.

Ранее Минпросвещения РФ ужесточило требования к вожатым в детских лагерях. В них перестанут брать без педагогического опыта. Из-за сезонного характера работы персонал в лагеря долгое время нанимали практически без требований. Сейчас эту практику пересмотрели и ужесточили.