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03 сентября, 07:39

Политика

Лавров объявил о закрытии отделения Института Гете в РФ в ответ на закрытие Русского дома

Фото: ТАСС/AP/Alexander Zemlianichenko

Россия закроет отделения Института Гете в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге в ответ на решение германских властей прекратить работу Русского дома в Берлине. Об этом на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По словам главы МИД, после того как российский культурный центр был вынужден покинуть Берлин, Москва не может оставить этот шаг без симметричного ответа. Лавров подчеркнул, что немецкая сторона сознательно пошла на обострение, понимая, что это приведет к завершению культурного присутствия Германии в России, которое сохранялось даже на фоне украинского кризиса.

Министр также отметил, что Берлин принял решение о закрытии Русского дома и генерального консульства РФ в Бонне под надуманным предлогом – из-за инцидента с упавшим в аэропорту Лейпцига дроном, который, по утверждению немецкой стороны, якобы похож на используемые Россией аппараты. Лавров указал, что доказательств этому нет, а решение основано на предположениях и догадках.

Правительство ФРГ денонсировало соглашение о деятельности Русского дома в Берлине 1 сентября. Российское диппредставительство в Германии назвало произошедшее "наспех состряпанной провокацией", отметив, что она служит интересам Киева и милитаристского крыла европейского политического класса.

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