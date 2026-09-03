В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский введены временные ограничения

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Аэропорты московского авиаузла – Домодедово, Внуково и Жуковский – работают с временными ограничениями на использование воздушного пространства. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Домодедово и Внуково принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. В ведомстве отметили, что в расписании возможны корректировки.

В аэропорту Жуковский временно ограничены прием и выпуск воздушных судов. Как пояснили в Росавиации, такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ограничения на полеты в столичных аэропортах были введены на фоне сообщений об отражении атаки дронов. По информации Сергея Собянина, в ночь на 3 сентября силы ПВО уничтожили 10 дронов, летевших на Москву.