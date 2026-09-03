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01:28

Транспорт

ИКАО призвала страны оперативно обмениваться данными об угрозах для гражданской авиации

Фото: depositphotos/joyfull

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) на фоне заявлений Украины относительно воздушного пространства РФ призвала к оперативному обмену информацией об угрозах для гражданских воздушных судов. Об этом говорится в заявлении организации, с которым ознакомилось РИА Новости.

В ИКАО отметили, что организация обновляет руководства по мерам безопасности, касающимся военной деятельности, а также по оценке рисков при выполнении полетов гражданских самолетов над зонами конфликтов или вблизи них.

Документы посвящены тому, как государственные органы, авиаперевозчики и провайдеры аэронавигационного обслуживания могут более эффективно оценивать угрозы, связанные с преднамеренными враждебными действиями.

Заявление ИКАО сделано на фоне усиления геополитической напряженности и участившихся инцидентов вблизи воздушных коридоров, следует из документа.

Ранее министр транспорта РФ Андрей Никитин в кулуарах ВЭФ-2026 заявил, что Минтранс ежедневно взаимодействует со спецслужбами и Минобороны для обеспечения безопасности гражданской авиации. По его словам, на все угрозы находятся решения, а "работа идет постоянно".

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