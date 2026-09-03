Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02:28

Экономика

Мантуров заявил о росте доли отечественных авто на рынке до 63,5%

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Доля машин отечественного производства на российском авторынке за восемь месяцев текущего года выросла на 8% и составила 63,5%. Об этом в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме рассказал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

По его словам, продажи российских автомобилей за отчетный период выросли более чем на 23% и составили 597,5 тысячи единиц. Таким образом, отметил Мантуров, отечественные производители продолжают укреплять свои позиции, заняв почти две трети рынка.

Ранее Минпромторг РФ поддержал инициативу о предоставлении владельцам новых отечественных автомобилей права бесплатно парковаться на платных городских стоянках в течение года с момента постановки машины на учет.

В ведомстве считают, что было бы целесообразно рассмотреть возможность введения такой льготы для владельцев новых российских легковых машин сроком на один год после их первичной регистрации.

Читайте также


экономикатранспорт

Когда в Подмосковье завершится сбор грибов?

Грибы растут, пока держится тепло и в лесу достаточно влаги

Читать
закрыть

Пользователи Сети начали массово ломать карьеры хейтерам

Потерпевший может обратиться в прокуратуру, после чего возбудят дело и наложат на обидчика штраф

Читать
закрыть

Как склады Ozon в Казахстане повиляют на доставку и цены на рынке?

Эксперты уверены: длительность доставки увеличится, а стоимость не изменится

Читать
закрыть

Почему родительские чаты доводят до истерики?

В соцсетях можно увидеть жалобы на бесконечные уведомления, конфликты и бессмысленные обсуждения

Читать
закрыть

Какие виды онкологии планируют победить в России за 3–6 лет?

Победа над меланомой, мелкоклеточным раком легких и мочевого пузыря может стать реальностью

Читать
закрыть

Что известно о школьнице, напавшей на учителя в Канске?

В результате нападения пострадали семь человек – пятеро детей и двое взрослых

Читать
закрыть

Почему летучие мыши забираются в дома россиян?

Эксперты уверены: животные начинают искать места для зимовки

Читать
закрыть

Что скрывается за дешевой арендой white-box-квартир?

Формат предполагает голые стены и отсутствие каких-либо удобств

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика