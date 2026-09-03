Мантуров заявил о росте доли отечественных авто на рынке до 63,5%

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Доля машин отечественного производства на российском авторынке за восемь месяцев текущего года выросла на 8% и составила 63,5%. Об этом в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме рассказал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

По его словам, продажи российских автомобилей за отчетный период выросли более чем на 23% и составили 597,5 тысячи единиц. Таким образом, отметил Мантуров, отечественные производители продолжают укреплять свои позиции, заняв почти две трети рынка.

Ранее Минпромторг РФ поддержал инициативу о предоставлении владельцам новых отечественных автомобилей права бесплатно парковаться на платных городских стоянках в течение года с момента постановки машины на учет.

В ведомстве считают, что было бы целесообразно рассмотреть возможность введения такой льготы для владельцев новых российских легковых машин сроком на один год после их первичной регистрации.