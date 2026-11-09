Багаж футболиста Сафонова потерялся по пути в расположение сборной России

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Вратарь французского "ПСЖ" Матвей Сафонов сообщил, что по дороге в расположение сборной России у него потерялся багаж. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на его телеграм-канал.

"Сейчас 04:00. Прилетел, вот иду по базе. Потеряли багаж один. Хорошо, не с бутсами, мне хоть есть в чем тренироваться", – поделился Сафонов.

По словам вратаря, прибытия вещей ждали, хотя уже понимали, что их не привезут. Спортсмен уточнил, что получить багаж может только тот, на кого он оформлен. Ему предложили доставку в течение двух суток, но в ближайшее время он улетает в Узбекистан, а его супруга Марина – в Краснодар, так что принять вещи не сможет никто из них.

Сафонов был включен в окончательный состав сборной России на товарищеские матчи. Всего в списке значатся 28 футболистов.

В рамках ноябрьского сбора российская команда проведет два товарищеских матча. 12 ноября россияне встретятся с Узбекистаном в Ташкенте, а 17 ноября – с Венесуэлой в Краснодаре. Для национальной команды эти встречи станут последними в 2026 году.

