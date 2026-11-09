Число жертв взрыва на заводе в Турции возросло до 6 человек

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Число погибших в результате взрыва на металлургическом заводе в турецкой провинции Измир выросло до 6 человек. Об этом сообщили в администрации губернатора региона.

Там уточнили, что еще один пострадавший умер в больнице. Также скончались два человека, извлеченные из-под завалов.

Взрыв в печи цеха по заправке углекислым газом на металлургическом заводе Хабаш Демир-Челик в городе Алиага произошел 9 ноября. За хлопком последовал пожар. Причины случившегося устанавливаются.

До этого взрыв и возгорание произошли в здании производителя продуктов Quaker Oats Company в городе Сидар-Рапидс американского штата Айова. Над заводом поднялось облако дыма. Сотрудники были эвакуированы.

